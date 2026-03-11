Littelfuse Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Littelfuse von vor einem Jahr abgeworfen
Am 11.03.2025 wurde das Littelfuse-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Littelfuse-Papier an diesem Tag 209,35 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Littelfuse-Aktie investiert hat, hat nun 0,478 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 154,66 USD, da sich der Wert eines Littelfuse-Papiers am 10.03.2026 auf 323,79 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 54,66 Prozent angezogen.
Der Littelfuse-Wert an der Börse wurde auf 8,11 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
