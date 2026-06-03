NASDAQ Composite Index-Papier Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Littelfuse von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Littelfuse-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Littelfuse-Papier bei 212,41 USD. Bei einem Littelfuse-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,471 Littelfuse-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 229,70 USD, da sich der Wert eines Littelfuse-Anteils am 02.06.2026 auf 487,90 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 129,70 Prozent zugenommen.

Am Markt war Littelfuse jüngst 11,71 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at