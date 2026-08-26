Littelfuse Aktie
WKN: 893593 / ISIN: US5370081045
|Rentabler Littelfuse-Einstieg?
|
26.08.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Papier Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Littelfuse von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Littelfuse-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 262,50 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Littelfuse-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,381 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 25.08.2026 154,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 405,39 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 54,43 Prozent zugenommen.
Littelfuse markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Littelfuse Inc.
Analysen zu Littelfuse Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Littelfuse Inc.
|358,00
|3,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX beendet Handel deutlich fester - Rekordhoch im Blick -- DAX schließlich kaum verändert -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich deutlich nach oben. Der deutsche Aktienmarkt tendierte seitwärts. Die US-Börsen tendierten abwärts. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.