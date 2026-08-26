NASDAQ Composite Index-Papier Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Littelfuse von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Littelfuse-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Littelfuse-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 262,50 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Littelfuse-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,381 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 25.08.2026 154,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 405,39 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 54,43 Prozent zugenommen.

Littelfuse markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at