NASDAQ Composite Index-Papier Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Littelfuse-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Littelfuse-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Littelfuse-Papier statt. Zum Handelsende stand das Littelfuse-Papier an diesem Tag bei 111,29 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Littelfuse-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8,986 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.02.2026 gerechnet (331,94 USD), wäre das Investment nun 2 982,66 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 2 982,66 USD, was einer positiven Performance von 198,27 Prozent entspricht.

Littelfuse war somit zuletzt am Markt 8,09 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at