Littelfuse Aktie
WKN: 893593 / ISIN: US5370081045
|Littelfuse-Investmentbeispiel
|
04.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Papier Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Littelfuse-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Littelfuse-Papier statt. Zum Handelsende stand das Littelfuse-Papier an diesem Tag bei 111,29 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Littelfuse-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8,986 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.02.2026 gerechnet (331,94 USD), wäre das Investment nun 2 982,66 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 2 982,66 USD, was einer positiven Performance von 198,27 Prozent entspricht.
Littelfuse war somit zuletzt am Markt 8,09 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Littelfuse Inc.
Analysen zu Littelfuse Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Littelfuse Inc.
|282,00
|0,71%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten: ATX stabil -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex kann sich am Freitag nicht für eine Richtung entscheiden. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.