NASDAQ Composite Index-Papier Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Littelfuse-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Littelfuse-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das Littelfuse-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 269,55 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Littelfuse-Aktie investiert hat, hat nun 0,371 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.02.2026 gerechnet (349,74 USD), wäre die Investition nun 129,75 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 29,75 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Littelfuse zuletzt 8,95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at