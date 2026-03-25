NASDAQ Composite Index-Papier Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Littelfuse von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Littelfuse-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Littelfuse-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 260,48 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 38,391 Littelfuse-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 533,48 USD, da sich der Wert einer Littelfuse-Aktie am 24.03.2026 auf 352,52 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 35,33 Prozent erhöht.

Littelfuse erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at