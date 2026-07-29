NASDAQ Composite Index-Papier Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Littelfuse von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Littelfuse-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die Littelfuse-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Littelfuse-Aktie bei 235,79 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 42,411 Littelfuse-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 28.07.2026 16 627,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 392,05 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 16 627,08 USD, was einer positiven Performance von 66,27 Prozent entspricht.

Alle Littelfuse-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at