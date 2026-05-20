Littelfuse Aktie
WKN: 893593 / ISIN: US5370081045
|Lukrative Littelfuse-Anlage?
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20.05.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Papier Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Littelfuse-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Littelfuse-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Littelfuse-Papier an diesem Tag bei 259,13 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Littelfuse-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,859 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 660,09 USD, da sich der Wert eines Littelfuse-Papiers am 19.05.2026 auf 430,18 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 66,01 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Littelfuse belief sich zuletzt auf 11,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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