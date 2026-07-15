Littelfuse Aktie
WKN: 893593 / ISIN: US5370081045
|Frühes Investment
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15.07.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Littelfuse-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Littelfuse-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 245,23 USD wert. Bei einem Littelfuse-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,408 Littelfuse-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 14.07.2026 auf 416,31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 169,76 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 69,76 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Littelfuse betrug jüngst 10,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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