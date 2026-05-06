NASDAQ Composite Index-Papier Littelfuse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Littelfuse von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Littelfuse-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Littelfuse-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Littelfuse-Aktie betrug an diesem Tag 190,58 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Littelfuse-Papier investiert hätte, hätte er nun 52,471 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.05.2026 auf 422,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 184,91 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 121,85 Prozent.

Am Markt war Littelfuse jüngst 10,69 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at