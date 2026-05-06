Littelfuse Aktie
WKN: 893593 / ISIN: US5370081045
|Littelfuse-Investition im Blick
|
06.05.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Papier Littelfuse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Littelfuse von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Littelfuse-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Littelfuse-Aktie betrug an diesem Tag 190,58 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Littelfuse-Papier investiert hätte, hätte er nun 52,471 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.05.2026 auf 422,80 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 184,91 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 121,85 Prozent.
Am Markt war Littelfuse jüngst 10,69 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Littelfuse Inc.
|
06.05.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite am Mittag fester (finanzen.at)
|
06.05.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Littelfuse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Littelfuse von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
06.05.26