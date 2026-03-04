NASDAQ Composite Index-Papier Littelfuse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Littelfuse-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Littelfuse-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Littelfuse-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 117,01 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 85,463 Littelfuse-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 03.03.2026 auf 345,06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29 489,79 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 194,90 Prozent angewachsen.

Der Littelfuse-Wert an der Börse wurde auf 9,07 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at