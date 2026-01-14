NASDAQ Composite Index-Papier Littelfuse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Littelfuse-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Littelfuse-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 14.01.2025 wurde das Littelfuse-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Littelfuse-Anteile an diesem Tag bei 230,61 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,336 Littelfuse-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 13.01.2026 1 219,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 281,20 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 21,94 Prozent.

Insgesamt war Littelfuse zuletzt 6,87 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

