LKQ Aktie
WKN: 254570 / ISIN: US5018892084
|Langfristige Performance
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04.11.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel hätte eine Investition in LKQ von vor 3 Jahren gekostet
Vor 3 Jahren wurde die LKQ-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 44,94 USD. Bei einem LKQ-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,225 LKQ-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 42,86 USD, da sich der Wert eines LKQ-Anteils am 03.11.2026 auf 19,26 USD belief. Das entspricht einem Minus von 57,14 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von LKQ bezifferte sich zuletzt auf 5,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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