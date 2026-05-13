NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel hätte eine Investition in LKQ von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem LKQ-Papier statt. Der Schlusskurs der LKQ-Anteile betrug an diesem Tag 42,08 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die LKQ-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 237,643 LKQ-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.05.2026 auf 26,85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 380,70 USD wert. Damit wäre die Investition 36,19 Prozent weniger wert.

Der Marktwert von LKQ betrug jüngst 7,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at