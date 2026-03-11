NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LKQ von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem LKQ-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das LKQ-Papier bei 31,15 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 321,027 LKQ-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 10.03.2026 auf 30,65 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 839,49 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1,61 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von LKQ betrug jüngst 7,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at