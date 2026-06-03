NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LKQ von vor 10 Jahren verloren

Wer vor Jahren in LKQ-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades LKQ-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 32,93 USD wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die LKQ-Aktie investiert hat, hat nun 303,674 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 25,65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 789,25 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 22,11 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von LKQ belief sich zuletzt auf 6,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at