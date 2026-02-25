NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LKQ von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen LKQ-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurde das LKQ-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 57,55 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die LKQ-Aktie investierten, hätten nun 1,738 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 58,26 USD, da sich der Wert eines LKQ-Anteils am 24.02.2026 auf 33,53 USD belief. Das entspricht einem Minus von 41,74 Prozent.

LKQ erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at