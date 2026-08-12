NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in LKQ-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit LKQ-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die LKQ-Aktie 53,66 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,864 LKQ-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des LKQ-Papiers auf 24,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 46,03 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 53,97 Prozent verkleinert.

Insgesamt war LKQ zuletzt 6,22 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at