NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der LKQ-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die LKQ-Aktie bei 37,71 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die LKQ-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,652 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 87,48 USD, da sich der Wert eines LKQ-Anteils am 03.02.2026 auf 32,99 USD belief. Das entspricht einem Minus von 12,52 Prozent.

Der Börsenwert von LKQ belief sich jüngst auf 8,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at