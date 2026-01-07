LKQ Aktie
WKN: 254570 / ISIN: US5018892084
|LKQ-Performance
|
07.01.2026 16:04:58
NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit LKQ-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 38,15 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die LKQ-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 262,123 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.01.2026 auf 31,52 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 262,12 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 17,38 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für LKQ eine Börsenbewertung in Höhe von 7,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LKQ Corp.
|
07.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
31.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LKQ von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
24.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel hätte eine Investition in LKQ von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
17.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LKQ von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.12.25
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 am Mittwochnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.12.25
|Börse New York: S&P 500 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)