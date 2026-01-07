LKQ Aktie

WKN: 254570 / ISIN: US5018892084

LKQ-Performance 07.01.2026 16:04:58

NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die LKQ-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit LKQ-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 38,15 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die LKQ-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 262,123 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 06.01.2026 auf 31,52 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 262,12 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 17,38 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für LKQ eine Börsenbewertung in Höhe von 7,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

