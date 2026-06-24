NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die LKQ-Aktie Investoren gebracht.

Das LKQ-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 49,33 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 202,716 LKQ-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des LKQ-Papiers auf 25,73 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 215,89 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 47,84 Prozent.

LKQ erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at