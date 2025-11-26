NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in LKQ-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das LKQ-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das LKQ-Papier bei 39,00 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die LKQ-Aktie investiert hat, hat nun 2,564 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2025 76,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29,75 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,72 Prozent abgenommen.

LKQ war somit zuletzt am Markt 7,46 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at