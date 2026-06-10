NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LKQ von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen LKQ-Einstiegs gewesen.

LKQ-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die LKQ-Anteile bei 39,76 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die LKQ-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,515 LKQ-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 25,36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 63,78 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 36,22 Prozent verringert.

LKQ war somit zuletzt am Markt 6,39 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at