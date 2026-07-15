NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein LKQ-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in LKQ-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades LKQ-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 58,19 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 171,851 LKQ-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 272,21 USD, da sich der Wert eines LKQ-Papiers am 14.07.2026 auf 24,86 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 57,28 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von LKQ belief sich zuletzt auf 6,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at