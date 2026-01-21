NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte ein LKQ-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in LKQ-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit LKQ-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die LKQ-Aktie bei 39,21 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 25,504 LKQ-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der LKQ-Aktie auf 32,70 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 833,97 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 16,60 Prozent verringert.

Am Markt war LKQ jüngst 8,58 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at