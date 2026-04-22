NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LKQ von vor 3 Jahren bedeutet

Am 22.04.2023 wurden LKQ-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 56,60 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die LKQ-Aktie investiert, befänden sich nun 176,678 LKQ-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 21.04.2026 auf 31,24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 519,43 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 44,81 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete LKQ eine Marktkapitalisierung von 7,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at