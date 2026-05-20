LKQ Aktie
WKN: 254570 / ISIN: US5018892084
|Rentables LKQ-Investment?
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20.05.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LKQ von vor 3 Jahren bedeutet
Vor 3 Jahren wurde das LKQ-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren LKQ-Anteile 55,76 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,793 LKQ-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 44,01 USD, da sich der Wert eines LKQ-Papiers am 19.05.2026 auf 24,54 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 55,99 Prozent abgenommen.
Der Börsenwert von LKQ belief sich zuletzt auf 6,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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