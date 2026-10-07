LKQ Aktie
WKN: 254570 / ISIN: US5018892084
|LKQ-Investment
|
07.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LKQ von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der LKQ-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 49,53 USD. Bei einem LKQ-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 201,898 LKQ-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 520,49 USD, da sich der Wert eines LKQ-Anteils am 06.10.2026 auf 22,39 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 54,80 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete LKQ eine Marktkapitalisierung von 5,65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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