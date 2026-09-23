NASDAQ Composite Index-Papier LKQ-Aktie: So viel Verlust hätte eine LKQ-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in LKQ-Aktien gewesen.

Am 23.09.2016 wurde das LKQ-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 35,68 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die LKQ-Aktie investierten, hätten nun 2,803 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 23,59 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 66,12 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 66,12 USD entspricht einer negativen Performance von 33,88 Prozent.

LKQ erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at