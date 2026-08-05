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WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

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Rentable Logitech-Investition? 05.08.2026 10:03:52

NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Logitech von vor 3 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Logitech von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Logitech-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Logitech-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Logitech-Aktie bei 60,26 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Logitech-Aktie investiert, befänden sich nun 165,948 Logitech-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.08.2026 14 420,84 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 86,90 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,21 Prozent vermehrt.

Logitech wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,27 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech

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