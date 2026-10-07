Logitech Aktie

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WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

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Frühe Anlage 07.10.2026 10:03:42

NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Logitech von vor 5 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Logitech von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Logitech gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Logitech-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Logitech-Aktie betrug an diesem Tag 81,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Logitech-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 122,100 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Logitech-Aktie auf 85,04 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 383,39 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 3,83 Prozent.

Der Börsenwert von Logitech belief sich jüngst auf 12,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech

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