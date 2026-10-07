Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Frühe Anlage
|
07.10.2026 10:03:42
NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Logitech von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Logitech-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Logitech-Aktie betrug an diesem Tag 81,90 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Logitech-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 122,100 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Logitech-Aktie auf 85,04 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 383,39 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 3,83 Prozent.
Der Börsenwert von Logitech belief sich jüngst auf 12,11 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech
Nachrichten zu Logitech S.A.
|
12:26
|Minuszeichen in Zürich: SMI notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|SIX-Handel SMI beginnt Mittwochshandel im Minus (finanzen.at)
|
06.10.26
|SIX-Handel: SLI legt zu (finanzen.at)
|
06.10.26
|Börse Zürich in Grün: So bewegt sich der SMI aktuell (finanzen.at)
|
06.10.26
|Börse Zürich in Grün: SMI beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.10.26
|SLI-Handel aktuell: SLI zum Start fester (finanzen.at)
|
05.10.26
|SIX-Handel: SLI letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
05.10.26
|SMI-Handel aktuell: SMI letztendlich freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Logitech S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Logitech S.A.
|90,40
|-0,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.