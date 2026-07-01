NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Logitech von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Logitech-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Logitech-Anteile betrug an diesem Tag 72,10 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Logitech-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,387 Logitech-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 105,05 CHF, da sich der Wert eines Logitech-Anteils am 30.06.2026 auf 75,74 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5,05 Prozent vermehrt.

Am Markt war Logitech jüngst 11,42 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at