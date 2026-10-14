NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Logitech-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Logitech-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Logitech-Aktie an diesem Tag bei 21,85 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,577 Logitech-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 389,75 CHF, da sich der Wert eines Logitech-Papiers am 13.10.2026 auf 85,16 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 289,75 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Logitech belief sich jüngst auf 11,87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at