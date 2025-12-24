Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Logitech-Anlage
|
24.12.2025 10:03:46
NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Logitech-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Logitech-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Logitech-Aktie letztlich bei 57,16 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Logitech-Aktie investiert, befänden sich nun 17,495 Logitech-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Logitech-Papiers auf 82,28 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 439,47 CHF wert. Damit wäre die Investition 43,95 Prozent mehr wert.
Zuletzt ergab sich für Logitech eine Börsenbewertung in Höhe von 12,09 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech
