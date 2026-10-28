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WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

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Logitech-Investment im Blick 28.10.2026 10:03:56

NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Logitech-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Logitech-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Logitech-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Logitech-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 69,90 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 143,062 Logitech-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 91,96 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 155,94 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31,56 Prozent angezogen.

Logitech erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,78 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech

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