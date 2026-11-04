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WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

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Profitable Logitech-Investition? 04.11.2026 10:03:34

NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Logitech-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Logitech-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Logitech-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die Logitech-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Logitech-Anteile an diesem Tag bei 74,00 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die Logitech-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,351 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 03.11.2026 103,19 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 76,36 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,19 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Logitech einen Börsenwert von 10,81 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech

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