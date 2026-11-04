Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Profitable Logitech-Investition?
|
04.11.2026 10:03:34
NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Logitech-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Die Logitech-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Logitech-Anteile an diesem Tag bei 74,00 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die Logitech-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,351 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 03.11.2026 103,19 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 76,36 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,19 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Logitech einen Börsenwert von 10,81 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech
Nachrichten zu Logitech S.A.
|
15:58
|Optimismus in Zürich: Das macht der SLI am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Zürich: So performt der SMI nachmittags (finanzen.at)
|
12:27
|SIX-Handel: SLI am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12:27
|SMI-Handel aktuell: SMI am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
09:28
|SMI aktuell: SMI beginnt Donnerstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Börse Zürich in Grün: SPI beendet die Mittwochssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Aufschläge in Zürich: SLI zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Ende des Mittwochshandels mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Logitech S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Logitech S.A.
|87,88
|-1,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFurcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne ein -- US-Techbörse bricht ein -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fallen. An der Wall Street geht es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.