Logitech Aktie

Logitech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

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Lohnende Logitech-Anlage? 19.08.2026 10:03:37

NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Logitech-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Logitech-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Logitech-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 19.08.2016 wurde das Logitech-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 21,25 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 47,059 Logitech-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 18.08.2026 3 779,76 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 80,32 CHF belief. Mit einer Performance von +277,98 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Logitech belief sich zuletzt auf 11,86 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech

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