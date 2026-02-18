NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Logitech-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Logitech-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Logitech-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Logitech-Aktie bei 53,34 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 187,477 Logitech-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.02.2026 auf 69,06 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 947,13 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 29,47 Prozent erhöht.

Der Logitech-Wert an der Börse wurde auf 9,99 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at