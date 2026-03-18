NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Logitech-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Logitech-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 49,24 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,031 Logitech-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 153,82 CHF, da sich der Wert einer Logitech-Aktie am 17.03.2026 auf 75,74 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 53,82 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Logitech eine Marktkapitalisierung von 11,12 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at