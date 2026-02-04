NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel hätte eine Investition in Logitech von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Logitech-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 14,95 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Logitech-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,689 Logitech-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 03.02.2026 auf 68,28 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 456,72 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 356,72 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Logitech betrug jüngst 10,01 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at