Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Lohnender Logitech-Einstieg?
|
04.02.2026 10:04:58
NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel hätte eine Investition in Logitech von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Logitech-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 14,95 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Logitech-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,689 Logitech-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 03.02.2026 auf 68,28 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 456,72 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 356,72 Prozent erhöht.
Der Marktwert von Logitech betrug jüngst 10,01 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech
Analysen zu Logitech S.A.
Aktien in diesem Artikel
|Logitech S.A.
|75,28
|-2,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.