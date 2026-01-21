Logitech Aktie

Logitech-Investmentbeispiel 21.01.2026 10:04:21

NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel hätte eine Investition in Logitech von vor 3 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel hätte eine Investition in Logitech von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Logitech eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Logitech-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Logitech-Papier bei 50,46 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Logitech-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,818 Logitech-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.01.2026 auf 72,48 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 436,39 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 43,64 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Logitech eine Börsenbewertung in Höhe von 11,12 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech

