Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Logitech-Investmentbeispiel
|
21.01.2026 10:04:21
NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel hätte eine Investition in Logitech von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Logitech-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Logitech-Papier bei 50,46 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Logitech-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,818 Logitech-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.01.2026 auf 72,48 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 436,39 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 43,64 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Logitech eine Börsenbewertung in Höhe von 11,12 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech
Nachrichten zu Logitech S.A.
|
12:26
|Börse Zürich in Grün: SLI verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel: SMI mittags fester (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SMI zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
09:29
|SIX-Handel: SLI beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
21.01.26
|SMI aktuell: SMI am Mittwochmittag in Rot (finanzen.at)
|
21.01.26
|Börse Zürich in Rot: SMI zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
21.01.26
|Börse Zürich in Rot: SLI liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
20.01.26
|Zurückhaltung in Zürich: SMI zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Logitech S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Logitech S.A.
|78,26
|-0,28%