NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel hätte eine Investition in Logitech von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Logitech-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 85,92 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 116,387 Logitech-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 490,22 CHF, da sich der Wert eines Logitech-Anteils am 30.12.2025 auf 81,54 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 5,10 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Logitech eine Marktkapitalisierung von 11,99 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at