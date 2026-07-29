Logitech Aktie

Logitech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

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Logitech-Investition im Blick 29.07.2026 10:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel hätte eine Investition in Logitech von vor einem Jahr abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel hätte eine Investition in Logitech von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Logitech-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 29.07.2025 wurde das Logitech-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Logitech-Aktie bei 75,66 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13,217 Logitech-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 160,45 CHF, da sich der Wert eines Logitech-Anteils am 28.07.2026 auf 87,80 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 16,05 Prozent vermehrt.

Der Logitech-Wert an der Börse wurde auf 12,50 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech

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