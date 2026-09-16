NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Logitech-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Logitech-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Logitech-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 21,25 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 470,588 Logitech-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Logitech-Papiers auf 82,48 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 38 814,12 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 288,14 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Logitech belief sich zuletzt auf 11,78 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at