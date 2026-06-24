Logitech Aktie

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WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

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Rentables Logitech-Investment? 24.06.2026 10:03:49

NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Logitech von vor 10 Jahren verdient

NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Logitech von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Logitech-Aktien verdienen können.

Am 24.06.2016 wurde das Logitech-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Logitech-Anteile bei 15,40 CHF. Bei einem Logitech-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 649,351 Logitech-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Logitech-Papiere wären am 23.06.2026 55 077,92 CHF wert, da der Schlussstand 84,82 CHF betrug. Mit einer Performance von +450,78 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Logitech wurde am Markt mit 12,41 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech

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