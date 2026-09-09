Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Logitech-Anlage unter der Lupe
|
09.09.2026 10:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Logitech von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Logitech-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Logitech-Papier bei 92,86 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 10,769 Logitech-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 855,48 CHF, da sich der Wert eines Logitech-Anteils am 08.09.2026 auf 79,44 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 14,45 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Logitech belief sich jüngst auf 11,59 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech
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