Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Profitables Logitech-Investment?
|
11.02.2026 10:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Logitech von vor einem Jahr bedeutet
Vor 1 Jahr wurde das Logitech-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Logitech-Papier an diesem Tag bei 91,30 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,953 Logitech-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 779,63 CHF, da sich der Wert eines Logitech-Papiers am 10.02.2026 auf 71,18 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 22,04 Prozent.
Jüngst verzeichnete Logitech eine Marktkapitalisierung von 10,38 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech
Nachrichten zu Logitech S.A.
|
17:58
|Freitagshandel in Zürich: SLI schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17:58
|Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
15:59
|Optimismus in Zürich: SMI präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel: SLI mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:27
|Aufschläge in Zürich: So steht der SMI aktuell (finanzen.at)
|
09:29
|SMI-Handel aktuell: SMI-Anleger greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12.02.26
|Verluste in Zürich: SMI liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)