NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Logitech von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Logitech-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Logitech-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Logitech-Papier an diesem Tag bei 91,30 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,953 Logitech-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 779,63 CHF, da sich der Wert eines Logitech-Papiers am 10.02.2026 auf 71,18 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 22,04 Prozent.

Jüngst verzeichnete Logitech eine Marktkapitalisierung von 10,38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at