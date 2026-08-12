NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Logitech-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren Logitech-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurden Logitech-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 100,75 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,993 Logitech-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Logitech-Aktie auf 84,64 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 84,01 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -15,99 Prozent.

Logitech war somit zuletzt am Markt 12,32 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at