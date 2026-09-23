Logitech Aktie

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WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

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Frühe Anlage 23.09.2026 10:03:49

NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Logitech-Investment von vor einem Jahr eingebracht

NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: So viel Verlust hätte ein Logitech-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Logitech-Aktien verlieren können.

Das Logitech-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 88,56 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,129 Logitech-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 97,06 CHF, da sich der Wert eines Logitech-Anteils am 22.09.2026 auf 85,96 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 2,94 Prozent verkleinert.

Logitech wurde jüngst mit einem Börsenwert von 12,15 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Araya Diaz/Getty Images for Logitech

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