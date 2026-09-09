Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Aktionärsvergütung
|
09.09.2026 10:02:20
NASDAQ Composite Index-Papier Logitech-Aktie: Über diese Dividende können sich Logitech-Anleger freuen
Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Logitech am 08.09.2026 wurde für das Jahr 2026 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 1,36 CHF vereinbart. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 7,94 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Logitech beläuft sich auf 187,06 Mio. CHF. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 1,50 Prozent an.
Entwicklung der Dividendenrendite
Am Tag der Hauptversammlung schloss der Logitech-Titel via NASDAQ bei einem Wert von 98,51 USD. Am 09.09.2026 wird das Logitech-Papier Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Logitech-Titel optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die Logitech-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2026 verzeichnet das Logitech-Wertpapier eine Dividendenrendite von 1,88 Prozent. Die Dividendenrendite stieg damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 1,70 Prozent betrug.
Reale Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung
Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Aktienkurs von Logitech via NASDAQ um 8,61 Prozent gesunken. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -6,87 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel Logitech
Für 2027 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 1,66 USD aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 1,69 Prozent nachlassen.
Kerndaten von Dividenden-Titel Logitech
Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Logitech steht aktuell bei 11,585 Mrd. CHF. Logitech besitzt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,79. 2026 setzte Logitech 3,885 Mrd. CHF um und erzielte ein EPS von 3,85 CHF.
Redaktion finanzen.at
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